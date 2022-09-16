民進黨新北市三重、蘆洲選區的市議員初選民調中，雖然現任的市議員彭佳芸通過初選，民調卻是6名參選人中最低，16日晚間在與民進黨新北市長候選人林佳龍的聯合競選總部成立晚會上，彭佳芸也祭出「告急牌」，呼籲選民不要覺得她穩上就分票，強調「覺得穩上就是非常危險」。

該場聯合競選總部成立晚會，除了立法委員林淑芬、民進黨新北市黨部主委、新北市議員何博文前來站台外，多位同屬英系的大將，例如內政部長徐國勇、立法委員江永昌、羅致政等人，也前來為彭佳芸站台輔選。

徐國勇表示，2008年民進黨大敗的時候，那時整個北部、雲林以北，只有三重、蘆洲地區當選兩位立委，一位是林淑芬，一位是余天，包括自己在內全軍覆沒，所以要把三重、蘆洲地區最好的彭佳芸留在議會，繼續服務地方。

彭佳芸表示，初選民調公布後，自己也有檢討原因，可能是因為她僅擔任一屆議員，同選區的其他同黨現任議員都是連任4屆或5屆，所以她在基層的宣傳度會比較不足。

她說，自己常常聽到支持者說她因為是上屆三蘆地區綠營最高票當選，在掃街的時候也會聽到支持者說她票很多、很穩，但這些說法反而讓她產生危機感，果然民調出來就是吊車尾。

彭佳芸說，民進黨支持者普遍較青睞新人參選，就會把票分出去，所以她想呼籲選民「不要因為覺得她很穩，就改支持別的參選人」，否則她的選情很可能會很危險。