德國政府16日宣布接管俄羅斯石油公司（Rosneft）在德國的業務，希望趕在年底俄油進口禁令生效前保障其能源供應。此舉將令德國聯邦主管機關取得施韋特（Schwedt）PCK煉油廠控制權，該廠供應首都柏林約九成石油。

德國經濟部周五聲明指出，Rosneft德國業務將交由能源監管機構德國聯邦網路局（FNA）託管。這幾家公司的煉油產能約佔德國的12％。

此次接管行動涵蓋Rosneft子公司Rosneft Deutschland（RDG）與RN Refining & Marketing（RNRM），以及他們在三家煉油廠所持有的股權。這三家煉油廠分別是PCK、MiRo與Bayernoil。

德國經濟部表示，託管Rosneft德國資產的舉動，有助於消除「德國能源供應迫在眉睫的威脅」。取得這些煉油廠控制權，令德國得以使用俄羅斯以外國家的原油進行煉油作業。