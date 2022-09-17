疫情讓國內飯店經歷一場汰弱留強的洗禮，在國旅復甦湧現一房難求的背後，卻有不少飯店打包求售，累計金額逾7百億元，而這時接手的買方卻有截然不同的盤算。

疫情肆虐下，史上規模最大的飯店出售潮來了！

據商仲瑞普萊坊統計，2020年以來，全台合計高達50家飯店交易，累計金額逾738億元。

在一片飯店歇業或經營不善的消息下，今年8月底，戴德梁行受委託標售桃園大溪威斯汀酒店及大溪球場全數股權。這讓外界好奇，為何連績效前段班的飯店都要出售，究竟這兩年，飯店交易的買賣雙方，又打著什麼算盤？

先看賣方。「市場上喊賣的飯店很多，一種是經營狀況不好，改以輕資產方式營運；另一種是想要獲利了結；還有一種是原本就以開發目的為導向。」瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛這樣歸納賣方心態。

營運受創是首個喊賣的理由。例如，台北市的王朝大酒店，在2020年以268億元賣給富邦人壽，創下史上最貴飯店出售案；同年，皇家季節酒店南西館，以11億元出售給國廣興實業；隔年，富信大飯店汐止館與台中館，也相繼出售。

房東變房客 進可攻、退可守

黃舒衛觀察，上述飯店的賣方多半持有不動產多年，但因經營受到疫情挑戰，如果自身有能力的，例如台北國賓、馥敦飯店南京館就歇業走上都更、危老重建，反觀皇家季節酒店交易後回租方式，改以「輕資產」經營，「房東雖然變成房客，但手握大筆現金出場後，以租賃經營更為彈性，無論要收場或持續營運，經營者基本上『進可攻、退可守』。」

其次，還有以獲利了結為投資目的的出售案。黃舒衛舉例說，2021年新竹最貴商辦大樓「萊恩廣場」，以56億元出售給新光人壽，其中包含新竹英迪格酒店，拆算後約16.3億元，而原業主子樂投資最終在去年獲利了結出場。而近期市場求售的「大溪威斯汀酒店」，也是在飯店品牌經營熱頭上求售，這與一般因經營慘淡而喊賣的案例相左。

再來，最值得一提的則是瞄準開發效益。這一波出售潮中，不難發現台中市的汽車旅館頻頻轉手，包括2020年台中市西屯區的心月自然旅館，隔年又有西屯區的沐夏時尚精品旅館、波特曼汽車旅館、樺品居旅館等，量體不容小覷。

黃舒衛分析，過去這些汽車旅館的持有人，多抱持「養地」的概念來經營，剛好近年土地價格上漲，也到了開發的甜蜜期，賣方自然願意出價給建商接手開發。