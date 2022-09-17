這幾天正值國中小學開學日，相信家長們可以鬆一口氣：「孩子終於要去上課了〜」之前因為疫情的關係，你的生活步調也被打亂了嗎？正好趁著孩子回歸「上學模式」，趕緊調整過來；不過，相對來說，學校老師就備感壓力大，除了要趕上學生的課業進度外，還要同步做好防疫相關措施，身為家長的小編，真心想要對老師們說聲謝謝！時值深秋的9月，又到了一年一度的教師節，在今天「當老師真是不容易」的時代，學生難管、家長難纏……，想要提前祝福全台灣的老師們「教師節快樂！」

在教師節前夕，小花平台保險顧問建議，其實不僅限於教師而已，各行各業都應該懂得善用商業保險轉移意外與疾病風險，在面對未知與不確定時，預先建構完善的保障防護網、提前做好萬全準備，才能讓自己高枕無憂！尤其之前的軍公教人員18％爭議，可能直接面臨：究竟要存多少退休金才足夠？現在戶頭裡的錢足夠讓我退休？……等窘境，「還鐵什麼？碗都要破了！」小花平台保險顧問建議，藉由檢視個人需求、家庭風險承受度及資產配置比例，為自己與家人規劃適切的保險商品，就算政府制度變變變也不用怕！

不同生涯階段的老師們，保險理財課題大不同！

在人生每一個不同階段，保險理財課題大不同，不只是老師而已，每一個職業都一樣。

小編回想起孩子在國小低年級時，當時的班導師是一名初入職場的年輕女老師，以其為例：

【年紀尚輕、經濟條件較不充裕的社會新鮮人】

小花平台保險顧問建議，在這個人生起步階段，可以優先規劃定期壽險、意外傷害險、實支實付型醫療險、癌症險或是整筆給付的重大傷病險等，首要先將基本保障買齊，基於考量如果不幸因為疾病或是意外事故而造成身體的受傷或是死亡，還有一筆保險金可繼續支撐生活；等到手頭預算比較寬鬆後，再依照個人風險承受度選擇適合的工具，逐步達成買房、存退休金等理財計劃。

接著，等到孩子從低年級升上中年級後，當時的班導師換成一名中年的男導師，在一次交談中，知道他是家庭照顧中的「三明治族」，上有長輩、下有小孩，必須扛起照料三代以上的壓力，以其為例：