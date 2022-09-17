台股今年以來大幅回檔修正，即便七月迎來反彈行情，但整體市場仍未脫離庫存過高的陰霾，以資金流向來看，也仍然是相對較難捉摸，因此，市場投資人緊盯各公司的基本面最新的業績表現，並且判斷是否符合當前股價的位階再進一步進行操作。確實，有優異基本面成績撐腰的公司，股價在震盪的盤面當中應該會相對較為穩健，若後續營運能持續維持高檔水準，股價表現也應更具續航力，可持續關注。

上市櫃公司全數公布八月營收，即使受到中秋連續假期的影響，公告截止延後至十二日，不過，根據主管機關統計，上市櫃公司八月營收合計繳出三．五八兆元的亮眼成績，為歷史同期的新高，年成長六．九％，同時也是歷史單月第七高、今年單月第三高。

營收創高家數達一一五家

仔細將盤面上個股全數攤開，單月營收創下新高的家數來到了一一五家，與七月的九九家相比，增幅約達十五％，若與去年八月因疫情影響與提前拉貨，營收創高家數高達一六○多家相比，確實下滑不少，不過在去年基期已高的前提之下，今年仍能繳出亮眼營收成績單的公司，就別具意義。另外，除了創新高的公司外，當然也有不少同時寫下月增幅以及年增幅雙雙大幅度成長的公司，法人分析，受惠長短料的缺料問題逐步解決，再加上進入產業的傳統旺季，若能維持拉貨動能轉嫁庫存壓力，營運維持高檔可期。

進一步以族群來看，八月營收年成長力道最強的前三大族群，分別為儀器設備工程、晶圓代工及觀光餐飲，其中，設備工程又以國內無塵室機電大廠漢唐的表現鶴立雞群，不同於過去一年多來較為低迷的狀況，受惠台積電積極擴產，包括美國廠、台灣先進製程廠區無塵室工程都由漢唐承包，再加上美光等半導體廠工程案也同步挹注其營收表現，漢唐由谷底反彈，營運動能增溫的態勢明顯。

漢唐谷底反彈營收創高

從實際數字來看，漢唐八月營收達五二．六七億元，月成長四六．四％、年成長更高達一四六．一％，創單月歷史新高，帶動前八月營收達二四六．六八億元，年增超過五成，法人看好，下半年將有更多海外營收認列，且累計已簽約未認列的在手訂單高達九三三．六一億元，除今年營收有機會挑戰歷史新高外，挹注明年的營運動能無虞。（全文未完）

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