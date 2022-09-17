蘋果iPhone 14 pro系列預購優於預期的消息，成為目前民眾消費並未全面潰散的證據，提振資金風險偏好，繼續在不確定環境下尋找確定的機會。台股剛公布完的八月營收，正好提供一個資金可尋找機會的數據，讓營收動能好轉的族群或個股，股價得以正面反應。

中國汽車市場八月受部分地區限電導致供應鏈停工停產及疫情復發等不利因素影響，產銷數字仍相當亮眼，呈現淡季不淡的表現。根據中汽協統計，中國八月汽車銷售238.3萬輛，月減僅1.5％、年增32.1％，顯示購置稅優惠等刺激消費政策已發揮效果。

成長最快的仍是新能源汽車，八月銷售66.6萬輛，月增12.4％、年增100％，創單月歷史新高。中汽車表示九月是傳統的車市銷售旺季，隨著購車稅減半政策及地方促進消費政策的持續發力，加上多地車展啟動及新車的集中投放，市場需求將會有所提升，預估九月整體汽車銷售月增幅可達10~15％。

新能源車龍頭比亞迪帶頭衝！

就品牌觀察，推升新能源車銷售的主要動能來自量體最大的龍頭廠比亞迪，八月銷售17.49萬輛(佔市場總量的26％)，月增10％、年增184.8％。造車新勢力的哪吒、賽力斯、極氪等銷售發力則是另一動能來源，而具有華為靈魂的賽力斯AITO，其採用華為軟硬體解決方案新能源車問界系列，銷售自今年三月起更是呈現月月高的趨勢，八月月增三九％，並正式突破萬輛大關，累計銷量及市占率正快速增加。

目前在全球景氣逆風、消費需求降溫的時空背景下，中國車市算是少數還能成長的產業亮點，相關台廠供應鏈的訂單仍見度相對較高，來自中國車市營收佔比越高越能抵銷其他衰退應用的負面衝擊，尤其是產品主要供應給新能源車的廠商。其中，又以量體最大的比亞迪供應鏈最具有指標性，例如車用連接器、端子大廠胡連(6279)。

指標胡連股價將挑戰新高

胡連營收自六月起月增幅及年增幅均開始明顯擴大，受惠中國購置稅減半政策推升、越南疫情趨緩拉貨回升及台灣電動機車線束產品開始出貨，八月營收月增18％、年增65％，續創新高。

隨著營收動能轉強，激勵股價逐步墊高創下近五年新高。公司表示中國仍是公司產品銷售最好的市場，主因客戶加速國產化，拉貨持續增加，七月接單增加40％，優於上半年的20％，訂單能見度達九月，預估九月營收仍可優於八月表現，有望因此帶動股價改寫歷史新高。

保險絲盒產品已打入第二大中國車廠客戶長安的供應鏈，去年第四季開始出貨，未來一年出貨上看50萬台，約可貢獻營收0.75億元。另一個中國客戶吉利，除了平台化的保險絲盒產品，也出貨高頻高速連接器產品，主要應用於乙太網路連接器，增添未來貢獻營收的產品項。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1151期》)