被公司解雇對許多人來說難以接受，在加拿大，一名建築工人就因此氣到開著挖土機，直接將前東家老闆890萬英鎊（折合新台幣約3.2億）的豪宅給拆了，而這幕也被旁邊的居民給拍下，震驚不已。

每日星報報導，事件發生在加拿大安大略省的湖畔豪宅區馬斯科卡湖鎮（Muskoka Lakes），安大略省是有錢人的渡假勝地，又以豪華的別墅群聞名。日前一名59歲的男子疑似因為被解雇而心生不滿，開著挖土機拆掉前老闆的豪宅。

挖土機拆房的動作震驚附近居民，這一幕被居民拍下並流傳網路，影片中一台紅色的挖土機用前方挖斗猛烈的左右撞擊，一棟湖畔別墅已經被拆的嚴重毀損，看的一旁民眾驚呼連連。

影片在社群媒體瘋傳，引起不少人起鬨「工人階級終於開始抬頭」、「我為他能夠做到這件事感到自豪」。碼頭營運商SWS Muskoka負責人紐蘭茲（Geordie Newlands）透露，實際遭受破壞的建築物不只一棟，估計維修費可能高達「數百萬」。目前該地區房產掛牌價超過890萬英鎊。

警方到場後當場逮捕這名男子，而之後證實他是建造豪宅的建築公司的前員工，疑似被開除後心生怨恨，因此開挖土機拆房子。