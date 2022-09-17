因論文被判定抄襲而退出桃園市長選舉的前新竹市長林智堅，傳出今（17）日將可能與總統蔡英文一同為民進黨新竹市長候選人沈慧虹站台造勢，消息一出後立刻引起網友高度關注，甚至有不少人點名開酸，要綠營去林智堅任內重要政績、但完工後爆出多項疏失的新竹棒球場辦造勢！

沈慧虹昨到花園福地土地公參拜，針對前新竹市長林智堅是否會出席造勢活動，沈表示，她親自邀請林智堅出席，林智堅也答應會到場為她加油打氣，這將是林智堅睽違1個多月首度在媒體前曝光，沈也預告明天兩人將與蔡英文總統、黨團總召柯建銘同台。

而相關新聞經轉發至社群平台Ptt後引起鄉民熱議，紛紛大酸「夢幻組合」、「可以去新竹棒球場前辦，那很空」、「到新竹球場造勢要注意安全」、「不要忘記宣傳球場」、「我怎麼教小孩？抄襲還能跟元首這麼好 」，也有人狠批「他還敢出來」、「一起挺抄襲」、「總統真的全力拚選舉」。