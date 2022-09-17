國民黨桃園市長候選人張善政日前遭爆農委會研究報告涉及抄襲，農委會16日也開記者會宣布，已初步完成檢視，確有6篇報告重複度高，同時也正式行文，請宏碁公司及本案計畫主持人張善政先生於111年9月30日前提供書面說明，俾利該會後續研處。對此，前立委沈富雄16日就表示，「現在的農委會在打臉當年的農委會，整群流氓在追一個秀才」，引發討論。

沈富雄16日在網路節目《少康戰情室》中表示，「現在的農委會在打臉當年的農委會，我這個文字送上去了，你核准了，現在是因為我在選舉，問題才出來，今天張善政如果沒有出來選市長，會有這些問題嗎？」沈直言，所以張善政就是沒辦法把問題講清楚「我這不是學術論文，這是Grant」、「這種原創性要求不是那麼嚴格，當然可以引用別人的，這是可以的」。

沈富雄也提及「張善政講『裝睡的人叫不醒』，這樣能夠給桃園選民解除疑惑嗎？不能的」呼籲「張善政不要這麼糊塗，講清楚，現在情況就是『整群流氓在追一個秀才』」最後他更強調，「張善政需要有人去輔導他，因為距離選戰只剩70幾天也不多了，一定要出來講清楚，一次就讓大家嘴巴都閉起來」。