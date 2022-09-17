前立委沈富雄。（圖／本報資料照）

對於去年疫情延燒時，到底有沒有人擋疫苗？近日話題不斷。前立委沈富雄繼之前在臉書喊破案後，更加碼篤定表示，政府百分之兩百擋疫苗！

沈富雄15日在《POP撞新聞》廣播節目中指出，當時政府買不到，但是民間有很多人很熱心，幾乎有10條拉線的，「其中有一條是我拉的，所以我是局中人」。

沈富雄直言，當時政府買不到，有人要幫忙拉線，正常的情況下，政府的態度應該是很高興，說「真的？怎這麼厲害？有甚麼事情需要幫忙的？」他認為政府正確的態度應該是這樣，但實際上卻不是。

沈富雄認為，當時政府面對有意拉線的人，態度是「不可能的啦！買不到啦，市面上沒有貨啦，買得到也是快要過期，或是在深圳分裝」，一路都說不可以。

沈富雄披露，他在食藥署和疾管局碰很多釘子，來回踢來踢去，要準備8種文件才能過關，「我聽到就打退堂鼓，能力辦不到」。最後證嚴法師和總統視訊，是關鍵臨門一腳。

沈富雄繼續說，他打電話到總統府，接電話的人說，這件事情「不歸我管」，管的人只有兩個，總統和院長。而接他電話的人，層級非常高，但也幫不了忙！再打第二次電話，被回說「疫苗夠了，不需要再買」。而柯文哲這兩天也這麼說，市政府也編預算要買BNT，中央也說夠了，地方不要再買！

沈富雄強調，慈濟當初跟總統視訊，事情才通，現在又聲明感謝總統，慈濟動機很善良！他也篤定表示，政府百分之兩百擋疫苗！