前彰化縣長卓伯源表示，現任彰化縣縣長王惠美為了城市發展盡心盡力，因此呼籲鄉親支持王惠美！

卓伯源在臉書指出，在疫情期間，王惠美為了行銷彰化各鄉鎮市的農特產品，以各地農會端出拿手料理三道好菜的宣傳方式，把在地的農特產行銷出去，外界暱稱王縣長是阿美師，我們說她是被政治耽誤的大廚師，為了行銷彰化用心盡力。

卓伯源說，阿美師縣長對於青農的培養與發展更是不留餘力，初任縣長時，彰化縣僅有851位青農，但她開始成立智慧農業中心，藉此吸引青年人回鄉，讓整體青農人數達到2350位，並成立彰農學堂，讓業餘變成專業級。

除此之外，她努力讓彰化的農產品具有國際力，將彰化米行銷到了日本，芭樂到美國與加拿大以及菇類到了香港與新加坡等等。

卓伯源直言，阿美師縣長對於彰化未來的願景，秉持著現在不做未來會後悔的概念，全力推動宜居、智慧城市的發展以及節能減碳運動，致力降低PM2.5等。此外，透過鐵路高架化，阿美師縣長爭取未來與台中的捷運進行銜接，讓彰化的交通更為便利，種種縣政成果有目共睹。

卓伯源呼籲，彰化請為支持為了城市發展盡心盡力的阿美師--王惠美！