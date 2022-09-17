毅力號拍攝的傑吉洛隕石坑

台北時間9月16日美國太空總署（NASA）公開說明毅力號（Perseverance）火星探測車動態時宣布，毅力號已經在火星一處古老湖床上的石塊中，發現了很可能與生命有關的有機物。NASA計劃在2030年前往火星運回發現生命跡象的樣本，預計2033年返回地球。

《太空探索》網站（spaceexplored.com）報導說，NASA的毅力號火星車在過去一年半的時間裡一直在火星上探索一個名為傑吉洛隕石坑（Jezero Crater）上的古老湖床。毅力號的主要任務是從45公里寬的區域內收集岩芯樣本，這個區域長期以來一直被科學家認為是最可能找到35億年前火星微生物生命跡象的地點。

火星探測車在隕石坑一處古老湖床上的岩石上採集樣本，獲得古代生命跡象的重大發現。（圖／NASA）

加州理工學院的毅力項目科學家肯．法利（Ken Farley）說：「這項任務不是尋找今天還活著的生命。而是在研究非常遙遠的過去，當時火星氣候與今天大不相同，更有利於生命的存在。」

此外，傑吉洛隕石坑內有一塊約1公尺寬的岩石，被命名為野貓嶺（Wildcat Ridge），它被認為是由河流和湖泊匯合而形成的一塊三角洲。肯．法利說，「在古老的年代，野貓嶺沉積的沙石、泥土和鹽份能提供生命繁衍的條件。地球上這類型的沉積岩可以保存上古時期生命的化石，因此，在這種岩石中發現有機物質，是一件非常重要的進展。」

毅力號所在的火星目前距離地球1.4億公里，NASA已計劃在2030年前往火星取回毅力號採集的樣本。圖為好奇號探測車上從火星上拍攝的地球，僅是一個極小的亮點。(圖／NASA)

科學家們說，毅力號先選定野貓嶺的一個露出岩石位置，先鑽開岩石表面，收集一些岩石樣本，用宜居環境掃描器上的有機化學拉曼光譜儀（簡稱SHERLOC夏洛克──神探福爾摩斯的名字）進行檢驗。

據NASA發布的新聞稿說，夏洛克的分析顯示，這些樣本具有一種硫酸鹽礦物相關有機分子的特性。其中不僅存在有機分子，而且是這次任務期間發現有機分子 濃度最高的一次。

毅力號所在的傑吉洛隕石坑中，兩處被選定為採樣區的岩石，分別命名為Skinner Ridge與Wildcat Ridge。（圖／NASA）

根據科學上的定義，有機分子可以構成有機物質，是生命存在的關鍵指標，因為所有的生命都是從有機物質發展而成。不過，毅力號就算找到火星上有古代微生物的生命的證據，它也沒有止夠的配備在火星上檢驗並證實這些生命確實曾經存在，在另一個星球上驗證生命存在的任務太困難了。因此，NASA表示，這項任務必須要在地球的實驗室內、在研究人員的眼皮底下、近距離地、用各種設備反覆地驗證。

NASA已計劃在2030年進行往返火星計劃，從火星上取回採集的樣本。如果一切按計劃進行，大約可以在2033年看到這些可能存在生命跡象的火星樣本回到地球上。圖為計劃示意圖。（圖／NASA)

現在問題來了！毅力號所在的火星目前距離地球1.4億公里，不過，好消息是，NASA已計劃在2030年前往火星取回毅力號採集的樣本。如果一切按計劃進行，大約可以在2033年看到這些可能存在生命跡象的火星樣本回到地球上。

還好只有10年的時間，現在活著的絕大多數人都能等到。在那之前，每個人的心裡都能猜測：這顆紅色星球上是否曾經有過生命？如果有的話，它可能會是什麼樣子？