烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控俄羅斯在烏國東北部犯下戰爭罪，並說儘管烏軍迅速收復失土，但現在說戰爭局勢出現扭轉還言之過早。

澤倫斯基接受路透社專訪時表示，已延續7個月的俄烏戰爭結果，取決於外國迅速向烏克蘭供運武器。

他將烏克蘭東北地區收復與基輔近郊的布查鎮（Bucha）慘劇相比，指控俄軍在戰爭最初階段犯下多起戰爭罪，但莫斯科矢口否認。

澤倫斯基說：「到今天為止，有450人死亡、埋葬（在哈爾科夫地區東北部）。但還有其他許多人被分開埋葬。遭受折磨的人，及在某些地區整個家庭。」

當他被問到是否有戰爭罪的證據時，他回答：「所有證據都在這裡…是有些證據，目前正在進行評估，烏克蘭和國際社會都在進行，這對我們來說很重要，讓世界知道也很重要。」

對於澤倫斯基新的指控，克里姆林宮未立即回應。

國際傳真社（Interfax）報導，烏克蘭國會人權專員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）今天指出，1000多人在俄羅斯佔領的哈爾科夫地區遭到折磨和殺害。

根據國際傳真社，魯賓內茲還表示，烏克蘭當局未來幾天將公布伊久姆巿（Izium）一個集體墓地發現確實的埋葬人數。

另外，澤倫斯基也再度籲請西方國家和其他國家加速供應烏克蘭武器。

他說：「我們想要土耳其更多的援助。我們想要韓國更多的援助，更多來自阿拉伯世界的援助，以及亞洲的援助。」

澤倫斯基表示，他僅支持莫斯科若將烏克蘭戰犯交還基輔，他同意由聯合國所提將俄羅斯的氨經由烏克蘭重新輸運出去。（譯者：徐睿承）1110917