宜蘭清晨規模3.3極淺地震 最大震度宜蘭縣3級 05:482022/09/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭清晨規模3.3極淺地震 最大震度宜蘭縣3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，17日4時53分發生芮氏規模3.3地震，地震深度6.3公里，震央位於宜蘭縣政府南方36.6公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。1110917 09：35東南部近海規模5.3地震 台東震度4級 宜蘭清水地熱聯外道路 增10處避車道 花蓮金針花4成未開 宜蘭茶園果樹乾枯 #宜蘭縣 #3地震 #最大震度 #3級 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宜蘭午餐數位化 為學童健康把關 04:102022/09/16 地方新聞 蘭陽媽祖文化節海陸遶境 金媽祖率百船鳴笛出航 16:252022/09/16 社會 梅花颱風來襲 北橫桃園巴陵至宜蘭明池路段今晚預防性封路 22:102022/09/12 生活 台鐵空拍機巡視邊坡 平溪線恢復通車 14:042022/09/14 生活 梅花颱風逼近 海巡勸離宜蘭衝浪客 14:452022/09/11 生活 9／24南方澳豆腐岬 感受蘭陽文化星空 11:512022/09/15 生活 受梅花颱風影響 宜蘭龜山島今封島2天 10:102022/09/11 生活 宜蘭全國首創學校午餐數位化管理 線上查看一目瞭然 14:292022/09/15 生活 陳琬惠批江聰淵賤價拋售市有地 宜蘭市公所回應了 14:562022/09/12 政治 四川瀘定6.8地震 已造成93人遇難 11:062022/09/12 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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