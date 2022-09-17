根據中央氣象局最新資訊，17日4時53分發生芮氏規模3.3地震，地震深度6.3公里，震央位於宜蘭縣政府南方36.6公里（位於宜蘭縣南澳鄉），最大震度宜蘭縣3級。1110917

09：35東南部近海規模5.3地震 台東震度4級
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