在市場瀰漫經濟衰退疑慮下，投資人擔心聯準會更加激進升息以對抗通膨飛漲，美股今天下挫，週線收黑。

道瓊工業指數終場下跌139.40點，或0.45%，收在30822.42點。

標準普爾500指數下跌28.02點，或0.72%，收在3873.33點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌103.96點，或0.90%，收在11448.40點。

費城半導體指數上漲13.604點，或0.53%，收在2563.142點。（譯者：徐睿承）1110917