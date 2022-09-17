在市場瀰漫經濟衰退疑慮下，投資人擔心聯準會更加激進升息以對抗通膨飛漲，美股今天下挫，週線收黑。
道瓊工業指數終場下跌139.40點，或0.45%，收在30822.42點。
標準普爾500指數下跌28.02點，或0.72%，收在3873.33點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌103.96點，或0.90%，收在11448.40點。
費城半導體指數上漲13.604點，或0.53%，收在2563.142點。（譯者：徐睿承）1110917
在市場瀰漫經濟衰退疑慮下，投資人擔心聯準會更加激進升息以對抗通膨飛漲，美股今天下挫，週線收黑。
道瓊工業指數終場下跌139.40點，或0.45%，收在30822.42點。
標準普爾500指數下跌28.02點，或0.72%，收在3873.33點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌103.96點，或0.90%，收在11448.40點。
費城半導體指數上漲13.604點，或0.53%，收在2563.142點。（譯者：徐睿承）1110917
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