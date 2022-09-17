【愛傳媒樂風專欄】鹿港德興街本壇宮，位於龍山寺附近，主神全國獨一無二，尊號「白蓮七省巡按」。

若根據卓神保「鹿港寺廟大全」記載，此神之由來乃是一鹿港人夢中見到七省巡按聖像而雕成，後於1950年建廟。但有一部落格「清靜齋」引用本壇宮部落格的資料：「在有本壇宮前，德興街居民自大將爺廟分香在家祭拜，有回大將爺乩身突然為神明附體，自言為白蓮七省按君，並描述形貌，要停留此地濟世。」

但當初本壇宮那個部落格，已經因為奇摩部落格關站而消失，究竟原文為何不得而知。不過清靜齋引用的內容十分詳細，應該較卓神保的為可信。

一開始神尊安奉於民宅，後來祭拜不便，遂建有此廟。

此廟曾有治病神蹟，受惠的虎尾人許瑞成於1950年贈匾「靈光遠佈」，旁題有小字「藥到病除」，是鹿港少見的答謝治病匾。

七省巡按之聖像相當特別，雖有神衣蓋住，但可看得出來是屬於武身，卻戴著狀元帽，也許正意味著按君之文武雙全。

由廟中配置看來，按君的職責與一般王爺相同，代天巡狩，有自己的差役及兵馬，但還多了一名駕前監斬官，臉上畫有花紋，手似乎按著劍柄，威風凜凜。

根據一些學者的訪談，本廟曾為鹿港南管樂團「聚英社」之練習場所，但此廟甚小，連拜拜要轉個身都得小心翼翼，似乎不太可能，不過廟旁有個廣場，應該是在廣場練習，但聚英社和此廟有淵源應該是錯不了。

根據清靜齋部落格記載，1984年該廟曾發生土地糾紛，地主欲收回廟地，後有楊銀漢等人向鎮公所陳情，方才保住廟宇。這裡的楊銀漢曾為聚英社館員，是故，學者的這條記載應該是沒問題，只是語意裡解上的出入，可能報導人的意思是在本壇宮旁，採訪人理解成在廟內。不過，聚英社很多年前就已經改在龍山寺練習，本壇宮旁再無南音繚繞。

下次來到鹿港，別忘記來逛逛這間很有特色的小廟。

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

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