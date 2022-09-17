開賽至今仍維持不敗的中華隊今天在U18世界盃青棒錦標賽複賽第2戰碰上韓國隊，7局打完0比0進入延長賽突破僵局制，中華隊在8局上失守，2出局滿壘時黃劼希敲安送回2分，但他在一二壘間遭夾殺出局，最終以2比3不敵韓國隊，吞下本屆賽事首敗，複賽戰績3勝1敗。

中華隊在17日凌晨碰上韓國隊推出黃保羅先發，與韓國隊先發投手黃俊書2人互不相讓，前5局2人都無失分，比賽要進入第6局時突然暫停，原因是比賽當地天氣預5英里內持續有雷擊，因此大會規定就要暫停30分鐘，所以30分鐘暫停時數會ㄧ直重新計算，兩隊也先收拾行李回飯店等待。

停了約2小時後比賽恢復進行，恢復比賽後中華隊由林鉑濬接替投球，7局打完兩隊也都無法攻下分數，以0比0進入延長賽。8局上中華隊換上伍祐城，結果他被敲2支安打，加上守備也出現失誤，一口氣丟掉3分。

落後的中華隊最後反攻，無人出局一、二壘有人，替補上陣的邱鑫安打形成滿壘，但後續連2棒都沒能攻下分數，2出局後黃劼希敲出右外野安打，一棒打回2分，但他試圖衝上二壘卻在壘間遭夾殺，成為中華隊最後一個出局數。