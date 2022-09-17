吉爾吉斯今天表示與中亞鄰國塔吉克發生激烈戰鬥，造成24人死亡，成為前蘇聯成員國最新一起暴力衝突。

在聲明中，吉爾吉斯邊境服務機構指出，所屬部隊持續抵抗塔吉克的攻擊。

吉爾吉斯邊境服務機構表示，「從塔吉克方面，持續對吉爾吉斯陣地進行砲轟。」

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，吉爾吉斯衛生部後來表示，有24人死亡和87人受傷，但未說明其中多少人隸屬軍方。

俄羅斯新聞社（RIA）引述吉爾吉斯國家安全委員會首長塔西耶夫（Kamchybek Tashiev）報導，軍事人員傷亡嚴重。

他說：「目前情勢困難，明天會演變成怎麼樣，沒有人能夠確保。」

根據俄羅斯國際傳真社，吉爾吉斯緊急狀態部指出，超過13萬6000人已自戰區撤離。

稍早吉爾吉斯總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rakhmon）在烏茲別克舉行的區域高峰會中達成協議，雙方軍隊停火撤退。（譯者：徐睿承）1110917