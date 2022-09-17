九合一選舉逼近，大台中市政發展協會昨(16日)公布1份台中市選舉民調結果，爭取連任的台中市長盧秀燕，支持度為51.5％，領先綠營參選人、立法院副院長蔡其昌的21.9％，差距近30％。前台北市議員羅智強昨對此在臉書寫下，「不譁眾取寵，一步一腳印建設台中市，這就是盧秀燕滿意度的基石」。此話一出，不到一天時間已有近萬名網友按讚。

大台中市政發展協會執行長潘兆民昨公布這份民調結果，市長選舉部分，盧秀燕的信任度與施問政滿意度各為71.7％與72.5％；蔡其昌則各為35.4％及43％；盧的支持度是51.5％，蔡為21.9％，兩人差距近30％。

羅智強指出，盧秀燕的溫柔實力，大台中市政協會民調盧秀燕輾壓蔡其昌，「常常看到萊豬立委蔡其昌對盧秀燕說三道四，就不免為蔡其昌感到淒涼」。他並喊話蔡，看看大台中市政發展協會民調吧。

該篇貼文曝光後已有超過9000名網友按讚、超過300則留言討論，有網友表示「溫柔又堅定的媽媽市長、加油」、「懇請台中的鄉親睜大眼睛看看誰才是真正在為人民做事」、「辛苦了，祝高票連任」、「好政績就能受市民肯定；繼續加油」。