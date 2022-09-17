中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥15日表示，確診者如果還在7天未解隔離、居家隔離或居家檢疫者，都不能進入投票所投票。前民進黨立委沈富雄則痛批，這是「天底下最大笑話」，要求指揮中心必須給出一個合理結論，否則不能讓無辜的公民平白喪失投票權。此說法引熱議，不少網友認為事有蹊蹺，更直呼「奧步來了」。

針對指揮中心的規定，沈富雄16日在網路節目《少康戰情室》中指出，此事非常嚴肅且嚴重，我們的政府該鬆該緊都不對，不該緊的時候，緊得要命；該鬆的時候，鬆得太慢，所以現在政府要清楚的告訴老百姓，這一次BA.4的詳細資訊，包括為何重症率、死亡率比以前低等。

沈富雄更砲轟：「篩陽就不可以投票，那做假的、篩陽沒報的咧，這些人都不能投票？說什麼鬼話！」沈也強調，指揮中心要做出一個合理的結論，不能讓無辜的公民平白喪失投票權，這個沒那麼嚴重，不能說「篩陽不可以投票，這是天底下最大的笑話」。

此說法掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「奧步果然來了！」「果然是為未來先鋪路」、「怎麼會不要臉到這步田地！」「民進黨為了選舉果然很敢」、「看今年的選情不妙，能不讓人投票就盡量不要給投票？」「很難不讓人懷疑，一切都是為了選舉考量」。