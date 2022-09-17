民進黨台北市長候選人陳時中近日爭議頻傳，衝擊其選情。新黨副主席李勝峯直言，今年的台北市長選舉是由「討厭陳時中能量」來決定最後勝敗，而非無黨籍候選人黃珊珊、國民黨候選人蔣萬安有多好或陳時中有多爛，蔣萬安和黃珊珊要努力讓不喜歡陳的選民集中到自己身上。

2022九合一選舉將屆，台北市呈現「三腳督」態勢，選情拉鋸。外界分析，若黃珊珊能夠獲得20%以上的選票，蔣萬安就會勝出。陳時中15日則表示，他將以獲得超過50％的選票為目標，以50％的民意做後盾；策略上，也不會以攻擊個別候選人為策略。

李勝峯接受港媒《中評社》訪問時指出，台灣許多人因為沒有疫苗而染疫去世，因此台北市民不會喜歡陳時中，不喜歡的能量會到達什麼程度，將影響選情。他認為，蔣萬安和黃珊珊要努力讓不喜歡陳的選民集中到自己身上，因此他們跟陳時中是比誰沒有那麼爛，而彼此就要比誰比較好。

「今年選舉較冷，民進黨的選舉手法很清楚就是要拉低投票率，並鞏固基本盤，只要基本盤能出來投，就有機會贏」。李勝峯強調，若蔣萬安和黃珊珊認為攻擊陳時中越厲害越有票，恐在戰略上錯了，他說陳時中很爛已經是社會共識，只要繼續強化這概念即可，但兩人要展現比對方更好。李勝峯認為，這場選舉會是基本盤決定勝負而非中間選民，「中間選民實在是對這些人選很失望」。