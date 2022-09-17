習近平結束上合峰會與哈薩克烏茲別克國是訪問返回北京。（央視新聞）

大陸央視新聞用戶端17日報導，中國國家主席習近平在結束出席上海合作組織成員國元首理事會第22次會議和對哈薩克、烏茲別克進行國是訪問後，16日午夜回到北京。

中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，大陸國務委員兼外交部長王毅，大陸全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等同機抵達。

上海合作組織成員國元首理事會第22次會議當地時間16日在撒馬罕國際會議中心舉行。當天下午，習近平結束出席峰會後，從會場逕赴機場乘專機回國。烏茲別克總統米爾濟約耶夫和總理阿裡波夫分別在會場外和機場送行。

上海合作組織輪值主席國烏茲別克總統米爾濟約耶夫主持會議，成員國俄羅斯總統普丁、哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏巴茲，觀察員國白俄羅斯總統盧卡申科、伊朗總統萊希、蒙古國總統呼日勒蘇赫，主席國客人土庫曼總統謝爾達爾·別爾德穆哈梅多夫、亞塞拜然總統阿利耶夫、土耳其總統艾爾多安。

這次會議取得一系列重要成果，會議期間，習近平逐一個別會見除了印度總理莫迪以外的所有出席國領袖。

上合組織成員國領導人簽署並發表《上海合作組織成員國元首理事會撒馬罕宣言》。會議發表了關於維護國際糧食安全、國際能源安全、應對氣候變化、維護供應鏈安全穩定多元化等多份聲明和檔，簽署關於伊朗加入上海合作組織義務的備忘錄，啟動接收白俄羅斯為成員國的程式，批准埃及、沙烏地阿拉伯、卡達、同意巴林、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國、科威特、緬甸為新的對話夥伴，批准成員國《睦鄰友好長期合作條約》未來5年實施綱要等一系列決議。