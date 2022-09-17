郵局行員機警通報警方即時阻詐，幫忙保住36萬元。(警方提供)

怎麼又是姪女要借錢？ 郵局行員機警通報即時阻詐

70歲的陳姓婦人日前在家中接到電話，一名自稱是她的姪女，因急需匯款給客戶要借36萬元，陳婦不疑有她便前往郵局匯款；經郵局行員關懷提問，發現陳婦對匯款的帳戶一無所知，機警報警；警方到場後，請婦人撥打姪女電話確認，自稱姪女的竟是大陸口音，即時阻詐保住36萬元的老本。

警方指出，陳姓婦人當天上午11時許，在家中接到電話，對方稱是自己的姪女，因急需匯款給客戶需要借36萬元，陳婦不疑有他便前往郵局匯款，經郵局行員關懷提問，發現陳婦對匯款的帳戶一無所知；警方後續到場後，請婦人撥打姪女電話確認，因婦人未帶電話出門，員警便陪同其返家。

陳婦到家時剛好電話響，接起來竟是自稱姪女的人，警方接聽後發現口音不太對勁，遂直接跟對方說「你就大陸口音，還要再騙？」，對方於是便掛斷電話，陳婦才恍然大悟這位「姪女」竟是詐騙集團所假扮，向警方直呼「謝謝啦！謝謝啦！你們真好心！」，感謝警方及郵局行員幫忙保住36萬元。

潭北派出所長黃光宏說，這是典型的「猜猜我是誰」詐騙手法，歹徒先以親友身分跟被害人裝熟，再以臨時急需、周轉等理由行騙，提醒民眾若接到可疑電話或是LINE訊息，應先保持冷靜多方查證，避免因慌張而落入詐騙集團所設的陷阱。