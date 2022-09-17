被譽為「全台灣最美麗歐巴桑」的藝人陳美鳳，66歲仍保持凍齡美貌和火辣身材，離婚6年的她，感情始終沒有下文，讓許多粉絲格外關注，不過昨(16日)倒是曬出牽手照，搶先公布一則喜訊，讓所有人紛紛留言祝賀。

陳美鳳昨(16日)曬出一張牽手照公布喜訊，但並非是身邊出現新的護花使者，而是要祝賀好姐妹藍心湄主持的節目邁向20週年，當天主角藍心湄上半身穿著半透薄紗，若隱若現露出整片雪白肌膚，加上凹凸有致的好身材引人遐想，至於陳美鳳則是全身包得緊緊的，似乎是不想搶走主角風采，但仍看得出身材維持得相當好，此外，還曬出全體大合照，只見眾星雲集，不難看出藍心湄的好人緣。

此外，陳美鳳也感性表示：「一個讓每個女人愈來愈逆齡的節目，好多人的努力成就這一切，多不容易，鳳鳳也超感謝心湄，在節目上我是不善於表達的，但是私底下我最享受的就是她的照顧，在我人生最低潮的時候陪在我身邊，心湄不只要再陪觀眾20年，還要陪我一輩子啦」，短短幾句話不難看出兩人的好交情。

而有受邀參與這場聚會的何如芸，也曬出同一張全體大合照，接著寫道：「有什麼可以持續20年不變的？還真的要努力思考一下⋯⋯20年應該是個極限的數字，（連我的婚姻都衝不破這個限制）可期的是，這應該還可以再繼續下一個20年」，不忘拿自己16年婚姻自嘲，展現過人的高EQ。