67歲「法國第一美女」伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）主演經典片《瑪歌皇后》（La Reine Margot），故事聚焦於法國歷史上最受爭議的皇后「瑪格麗特」，行事作風自由開放的她，雖然被母后拿來做為平息宗教戰爭的政治聯姻工具，但仍不放棄對愛情的追求。當年榮獲坎城影展評審團獎和最佳女主角、法國凱撒獎最佳女主角等多項大獎。

伊莎貝艾珍妮當年以《瑪歌皇后》拿下多個影后寶座。（車庫娛樂提供）

該片改編自法國文豪大仲馬（Alexandre Dumas）的同名小說，為了將這部小說搬上大銀幕，導演巴提斯薛侯（Patrice Chéreau）花5年籌備，寫了9個版本的劇本，在法國和葡萄牙各地花了9個月拍攝，開場瑪格麗特與納瓦爾國王亨利的婚禮重頭戲，動用多達1500名臨時演員。預算方面也相當驚人，原訂1.2億法郎（約5.6億台幣），後來增加至2億法郎（約9.3億台幣），是法國影史少見的超大型製作。

導演巴提斯薛侯（右）在片場指導伊莎貝艾珍妮。（車庫娛樂提供）

電影拍攝期間，伊莎貝艾珍妮和英國資深男星丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）熱戀中，導演正好是丹尼爾戴路易斯的粉絲，甚至考慮過讓他演出瑪格麗特的情人「拉莫爾」，但是伊莎貝艾珍妮透露，丹尼爾戴路易斯從未打算接受這個提議。不過《瑪歌皇后》在鄰近里斯本的城市馬夫拉取景時，丹尼爾戴路易斯甚至從巴黎一路騎機車到里斯本來探班，劇組成員看到這位超級巨星都很興奮。

伊莎貝艾珍妮（左）飾演的的皇后「瑪格麗特」，行事作風自由開放，右為丹尼爾奧圖。（車庫娛樂提供）

《瑪歌皇后》數位修復版將於10月14日在台上映。故事描述16世紀的法國，天主教徒和新教徒之間戰爭不斷。為了平息連年內戰，信仰天主教的法國宮廷決定將瑪格麗特公主（伊莎貝艾珍妮 飾）嫁給新教徒的首領納瓦爾國王亨利（丹尼爾奧圖 飾）。1572年8月24日，婚禮在巴黎隆重舉行。正當人們沉浸在歡樂的氣氛中時。凱薩琳皇后卻下令，發動了一場針對新教徒的血腥大屠殺。