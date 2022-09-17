大陸觀察者網報導，聯合國所屬世界智慧財產權組織（WIPO）當地時間14日提前發布2022年「全球創新指數」報告部分內容顯示，「全球百大科技集群排名」，其中中國擁有21個世界領先的科技集群，在數量上首次追平美國，並列世界第一。

世界智慧財產權組織自2007年起每年都會對全球大多數經濟體進行「全球創新指數」排名，並發布相關報告。今年的完整版報告預計在9月29日正式公布。

在這份「全球百大科技集群排名」中，中國擁有21個科技集群（Science ＆ Technology Clusters），首次趕上美國，並列世界第一。在中國和美國之後，德國排第三，有10個科技集群，日本有5個，法國、加拿大、印度和韓國各有3個。

世界最大的五個科技集群中有四個位於東亞，分別是日本東京-橫濱（第一），中國香港-深圳-廣州（第二），中國北京（第三），韓國首爾（第四）。第五是美國聖約瑟-舊金山市。

中國上榜的其他科技集群還包括上海-蘇州（第6），南京（第13），杭州（第14），武漢（第16）等。美國上榜的還包括波士頓-劍橋（第8），紐約（第9），聖地牙哥（第11）等。

與去年相比，2022年科技集群排名上升幅度最大的是中國的三個集群——河南鄭州較去年上升15位至第83位；山東青島和福建廈門各上升12位，分別至第34位和第91位。

世界智慧財產權組織總幹事鄧鴻森表示：「地方性的創新集群（local innovation clusters）對於國家創新生態系統的活力至關重要，因此識別它們將有助於我們瞭解創新在何處產生以及如何產生，並推動創新活動成為就業、投資和增長的強大催化劑。」

如何確認科技集群？報告指出，WIPO主要根據一個地方專利申請活動及發表科學論文等，發明家和科學學者高度聚集的地方便是一個科技集群。

WIPO採取的主要排名方法是從科學論文等文件中提取位址、姓名等資訊，進行統計排名。

過去10年，中國在智慧財產權領域取得了非凡的進步。在2021年「全球創新指數」排名中，中國位居第12名，中等收入經濟體中排名第一。而在10年前（2012），中國僅列第34名。

2021年，中國申請者通過《專利合作條約》（PCT）提交的國際專利申請量為6萬9540件，連續第三年位居世界第一。鄧鴻森表示，中國正在成為全球國際專利申請和創新發展的領路者。