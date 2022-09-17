發展地方知識學，后豐社大推動葫蘆墩圳系列課程。（台中市政府提供）

台中市政府教育局連續2年評鑑優等的后豐社區大學，積極推動大甲溪流域學習，自去年啟動「台中第一大圳」葫蘆墩圳的圳路文史調查與紀錄，辦理流域生態學習課程，繪製葫蘆墩圳整合地方創生故事地圖，讓文史與觀光結合發展；今年進一步規畫辦理葫蘆墩圳開發300年系列走讀活動、慈濟宮建築美學與歷史、慈濟宮祭醮形式及科儀系列講座、協同豐原高中美術班執行豐原故事雙語繪本製作計畫等，積極推動水圳議題與地方知識學。

教育局長楊振昇說，台中市11所社區大學提供豐富課程，是市民的最佳充電站；后豐社大除積極發展流域知識學外，也致力推動食農教育，結合后里青農推廣友善農業與里山共生，自辦友善農業課程，並結合12年國教，協力豐東國中辦理食農教育課程，並邀請友善青農辦理認識青農、認識后里經濟作物等講座。

今年度辦理「來去青農的家」活動，帶領民眾走進農場，近距離認識與接觸后里區重要經濟作物。

教育局指出，后豐社區大學辦學區域包括后里及豐原區，以成為一所「具地方特色的卓越終身學習機構」為辦學願景，並訂定「翻轉在地文化，促進城市重生」、「推動友善學習，實踐永續共生」及「協力青年返鄉，培力地方創生」3個目標及9大行動方案，辦學藍圖緊扣聯合國SDGs永續發展指標，循序漸進建立辦學特色，落實在地經營。

教育局表示，除各項活動外，后豐社大每年度春、秋季班課程皆提供約120門課程供選擇，其中不乏漆藝、木器、多肉植物、拼布、中國結、低GI料理等多樣手作課程，還有英語、日語、德語、韓語等多國語言供選擇，羽球、瑜珈、健身、國標舞等各類運動課程應有盡有。