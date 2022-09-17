媒體人周玉蔻近期猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安，更拋出「驗DNA」議題。媒體人韋安則直言，若蔣的父親蔣孝嚴非故總統蔣經國親生，又憑什麼擔任國民黨副主席、總統府秘書長、國民黨秘書長、行政院副院長、外交部長等要職，痛批「驗DNA」恐是2022選戰中最白癡的議題，只會幫蔣成功入主台北市政府。

韋安今日（17）在臉書發文表示，如果蔣萬安的父親蔣孝嚴真的「身世不明」，母逝「父不詳」，他憑什麼在李登輝時期，被指派國民黨副主席、總統府秘書長、國民黨秘書長、行政院副院長、外交部長這些重要職位，難道是有神力助他嗎？

韋安直言，「驗DNA」恐怕是2022選戰中最白癡的議題，只會又幫蔣萬安一把，邁向台北市府。韋痛批，「口水戰」很無聊，要噴口水也要噴出邏輯嚴謹、不會出包的「高端口水」。

針對年底台北市長選戰，韋安呼籲蔣萬安，該打「經國牌」時就要打，對手如今拚命質疑他身世的目的，其實就是因為，非常介意他打出這張牌。