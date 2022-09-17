中天辣晚報16日進行街頭民調。(取自中天新聞)

周玉蔻放話公布蔣孝嚴「開房醜聞」 蔣萬安怒回嗆了 @中時新聞網 ​

資深媒體人周玉蔻近來因BNT疫苗問題和慈濟槓上，並在臉書揚言爆料，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴當年開房間醜聞，以及身世之謎。中天新聞昨(16日)針對「周玉蔻爆料：章孝嚴的DNA證據，世紀大騙局，『退選吧！蔣萬安』，你覺得？」進行街訪，結果多數民眾認為，「不意外！選舉到了...祖宗八代都要挖出來」。

對此，蔣萬安15日晚間曾說，「我是候選人，你衝著我來，不要對針對我的家人」。《中天辣晚報》16日派出記者辮子妹到信義區街頭進行訪問，題目為「周玉蔻爆料：章孝嚴的DNA證據，世紀大騙局，『退選吧！蔣萬安』，你覺得？」有民眾認為「太荒唐了」。

有年輕人則說「就覺得很無聊，不知道在幹嘛」、「反正都在嘴砲而已啦」、「不意外，選舉到了，什麼都會發生」、「明明兒子要選，然後攻打爸爸，再叫兒子退選，乾兒子屁事」、「為什麼要退選」、「選舉期什麼都看的到，什麼都不意外」。另外，還有人認為這是沒有話題、硬要炒作，是為了講而講，沒有意義。

最後，該調查共有8人選「不意外！選舉到了...祖宗八代都要挖出來」、3人選「好了好了！蔻寇姊不要再扯了」、1人選「反串嗎?！蔻蔻姊是嫌阿忠票太多嗎?」