新華社17 日報導，中國國家主席習近平14至16日出席撒馬罕上合組織峰會，對哈薩克、烏茲別克國是訪問。大陸國務委員兼外交部長王毅介紹此訪說，這是習近平在新冠肺炎疫情發生以來首次出訪，是統籌國內國際兩個大局、面向亞歐大陸採取的重大外交行動，具有里程碑意義。國際輿論普遍認為，習近平疫後首訪選擇中亞具有重大戰略意義，是以上合「朋友圈」破解美對中「包圍圈」的戰略之舉。

王毅稱，3天2夜裡，習近平飛赴努爾蘇丹、撒馬罕兩地，停留時間48小時，密集出席近30場活動，多邊與雙邊日程結合，安全和發展議題兼濟，時間雖短，亮點紛呈，成果豐碩。

一、 弘揚「上海精神」，開啟上合組織發展新階段：

王毅說，今年是上合組織憲章簽署20周年，也是成員國長期睦鄰友好合作條約簽署15周年。這些年來，上合組織弘揚互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。關於上合組織未來建設方向，習近平提出五點建議，強調要加大相互支持、拓展安全合作、深化務實合作、加強人文交流，堅持多邊主義，為上合組織擘畫了前進路線圖。

二、以共建命運共同體為引領，譜寫中哈中烏睦鄰友好新篇章：

王毅說，哈薩克、烏茲別克斯坦是中亞大國，也是中國的西北要鄰和全面戰略夥伴，還是最早支持和參與共建「一帶一路」的國家。習近平9年前到訪中亞期間，在哈首次提出共建「絲綢之路經濟帶」倡議，還曾專程赴撒馬罕參訪，與兩國結下不解的「絲路情緣」。習近平時隔數年再次訪問哈、烏，並把兩國作為疫情以來首訪國家，充分表明中國同哈、烏兩國關係的高水準和特殊性，以及元首之間的親密友誼和高度信任。

三、深化與各方戰略溝通，為亞歐大陸和平發展注入正能量：

王毅說，習近平在撒馬罕還應約同出席上合峰會的10國領導人舉行雙邊會見，並出席中俄蒙三方會晤。議題多、內容深、成果實，對引領雙邊關係發展和促進地區和平穩定起到了舉旗定向、提綱契領的重要作用。

四、闡釋中國發展光明前景，展望大國大黨奮進新征程：

各方領導人祝賀中國在習近平強領導下打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，取得經濟社會建設成就，高度評價習近平提出共建「一帶一路」和構建人類命運共同體的倡議，認為中方提出的全球發展倡議和全球安全倡議，對於解決當今世界面臨的風險挑戰具有重要戰略意義。