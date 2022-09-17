這一次西班牙大軍又是靠歸化後衛羅倫佐布朗驚險贏球！西班牙17日在歐洲男籃錦標賽準決戰遭遇地主德國，靠著羅倫佐布朗轟下全隊最高29分，更在末節領軍打出13比0逆轉攻勢，幫助西班牙96比91逆轉擊潰德國闖進歐錦賽金牌戰，西班牙將於19日凌晨2點30分跟法國爭冠。

畢竟這場歐錦賽準決戰是在德國首都柏林舉行，擁有強大主場優勢的德國，打完前3節，取得71比65領先，但到末節，靠著羅倫佐布朗連取4分，西班牙帶起13比0猛攻，反以83比77領先德國，接下來德國雖想反撲，可惜西班牙還是穩住了勝果。

羅倫佐布朗全場投17中11，含三分球投7中3，除了攻下29分，也拿6助攻、2籃板，威利赫南戈梅茲貢獻16分、4籃板，胡安赫南戈梅茲13分，狄亞茲10分；德國以剛宣布重返湖人的薛洛茲30分最高，法蘭茲華格納(魔術)也有15分，泰斯(溜馬)10分。