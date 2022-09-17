九合一選舉將在年底投票，各黨候選人唇槍舌劍不斷，屢登媒體焦點。一份最新民調卻顯示，有29.4%的民眾認為今年選情是「有史以來最冷清的一次」，更有高達32.6%的民眾不太熟悉自己戶籍地的參選人；若此民調與民意相符，恐嚴重影響選舉結果，讓不少網友直呼驚訝。

《Yahoo奇摩》自14日起針對台北市長進行網路民調，截至今（17）日早上9時，已有近10000人參與投票。在「你贊同今年選情是有史以來最冷清的一次嗎？」這題，認為還算贊同的民眾為29.4%、非常贊同24.1%、不太贊同20.4%、不知道／沒意見14.1%、完全不贊同12.0%。

針對「你熟悉戶籍地的參選人嗎？」認為還算熟悉的民眾為32.6%、不太熟悉29.6%、非常熟悉16.0%、完全不熟悉13.1%、不知道／沒意見8.7%。

此民調參與對象以男性居多達60.7%，居住地點以北部（北北基/桃竹苗）最多達53.8%，年齡則以41~45歲居冠18.0%、超過55歲居次17.6%、36~40歲居次15.6%、51~55歲列第三12.4%。

這份民調結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo!奇摩新聞 》臉書相關連結留言：「滿驚訝的，每天看到候選人罵來罵去，想不到有那麼多人無感」、「這會嚴重影響年底選舉結果，結果可能顛覆想像」、「看到這結果，頓時覺得候選人花那麼多錢都是浪費」、「選情冷是因為心中人選已定」、「以後會是常態，因為草莓族、水蜜桃族都已漸漸長大且有投票權，平日對政治卻漠不關心，又易受同儕與媒體影響，可預見只會加速未來台灣政局的動盪不穩」。