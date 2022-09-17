國道1號南向319.2公里台南永康段今天凌晨傳出4輛自小客車追撞車禍，造成2名大人、2名小孩受傷。其中，林姓小客車駕駛下車查看時，不幸被後方車輛撞上，噴飛20公尺遠，當場無生命跡象，經送醫急救仍不治。全案正由國道警方處理中。

國道1號南向319.2公里台南永康段傳出4輛自小客車追撞車禍。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

國道1號南向319.2公里台南永康段連環撞車禍，車輛受損嚴重。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

警方調查，今天凌晨0時10分左右，26歲林姓男子駕駛1輛自小客車，行經國道1號南向319.2公里永康段時，疑因未注意車前狀況，先追撞前方24歲魏姓男子駕駛的自小客車，導致魏男汽車再往前推撞46歲蔡姓男子駕駛的自小客車。

車禍發生後，林男、魏男下車查看時，再遭後方43歲傅姓男子駕駛的自小客車，追撞林男汽車後，推撞魏、蔡的車輛，並造成林男被撞及噴飛。

台南市政府消防局於凌晨零時21分接獲報案後，迅速出動安定、新市、南科、鹽行等分隊共6車13人到場救援，並將受傷的林男、魏男及11歲女童、8歲男童等4人，分別送醫急救。其中，林男到院前已無生命跡象，經搶救仍告不治。

這起連環車禍發生後，國道警方一度封閉台南系統至永康路段，直到凌晨1時25分排除事故後，才恢復通車。警方表示，初查魏、蔡、傅等3名駕駛均無酒駕，林男則待待抽血檢測。