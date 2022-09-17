楊凡導演「芳華虛度」影展將於下周登場，昨（16日）在國家電影及視聽文化中心舉行芳華虛度影展首映會，重映《淚王子》，導演楊凡攜男女主角張孝全及關穎一同出席，久未見面的3人皆興奮表示非常期待該片能夠重返大銀幕。片中3位童星也到場支持，楊凡導演相當開心能跟演員們再度相聚，感性表示：「《淚王子》是我的童年往事重現，也是我圓夢的一部片，這是部獻給台灣影迷的情書。」

導演楊凡（右起）、關穎、張孝全相當期待《淚王子》重映。（CATCHPLAY提供）

楊凡導演驚呼：「關穎還是這麼美麗，13年不變，依然魅力驚人！」並大讚張孝全：「經過這些年的洗鍊，不論是演技或散發出來的氣質都充滿成熟，但在我眼裡，他依然是13年前那個純真善良的大男孩！」在即將展開的影展中，楊凡導演不只帶集一生大成的《繼園臺七號》獻給影迷，也帶回許多部經典作品獻給觀眾，他說：「影展放映的7部電影都是我的寶貝，由我親自挑選的七封書信，獻給親愛的影迷們。」

除了導演與男女主角外，片中3位童星也到場支持。（CATCHPLAY提供）

曾以該片被林青霞讚譽是鑽石的張孝全，憶起當時拍片的過往，他說：「《淚王子》開場的那一幕，拉手風琴走出樹林的畫面，到現在都還印象很深，能獲得稱讚全都是導演的功勞，非常感謝楊凡導演把《淚王子》拍得如此動人！」關穎也分享：「13年前能夠參與《淚王子》的拍攝，真的很幸運，到現在還記得當時與導演一起參加威尼斯影展的回憶，很開心能夠再度跟導演相聚，雖然很久沒見，但我們都知道彼此的緣分是沒有辦法剪斷的。」

《淚王子》中，張孝全拉手風琴走出樹林的畫面，至今令人印象深刻。（CATCHPLAY提供）

「芳華虛度」影展將在下周五（23日）於威秀影城與國家電影及視聽文化中心盛大展開，7部楊凡導演經典作，包括《繼園臺七號》、《玫瑰的故事》、《海上花》、《流金歲月》、《妖街皇后》、《美少年之戀》與《淚王子》。影展期間，《淚王子》將以35毫米膠卷版在國家電影及視聽文化中心獨家放映，影迷將有機會重溫膠卷電影的獨特魅力，跟隨《淚王子》重回50年代的台灣。