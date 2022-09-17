蘋果全新的iPhone 14系列昨（16日）首波開放取機，不僅在信義區的A13蘋果專賣店，有著排隊搶頭香的人龍，在德誼數位也於三創門市現場舉辦獨家開賣活動，因祭出1元搶頭香加購最新Apple Watch Series 8，在早上9點準時開賣時，排隊人龍已蔓延至旋轉樓梯，而在PChome 24h購物上，早上8點首賣iPhone 14系列也買氣爆棚，5分鐘即締造破億業績，看來此波iPhone 14引來不少果粉喜愛。

德誼數位頭香由21歲的李先生購得一支iPhone 14 Pro Max深紫色 256GB，因被頭香1元加購Apple Watch Series 8 所吸引，前一天傍晚便至三創門市排隊。（德誼數位提供）

昨日在信義區的A13蘋果專賣店搶到頭香的民眾沈先生，原本就是iPhone 13 Pro Max的天峰藍色，因為每年都習慣換機的關係，今年也選擇了iPhone 14 Pro Max 128G深紫色，而其本人也相當期待擁有全新動態島的新功能。至於德誼數位在三創門市的獨家開賣活動，就由21歲的李先生購入一支iPhone 14 Pro Max深紫色 256GB，因被頭香1元加購Apple Watch Series 8的優惠所吸引，特別在前一天傍晚便至三創門市排隊。

德誼數位於三創門市現場舉辦iPhone獨家開賣活動，因祭出1元搶頭香加購最新Apple Watch Series 8，在昨（16日）早上9點準時開賣時，排隊人龍已蔓延至旋轉樓梯。（德誼數位提供）

而德誼數位總經理黃麗容表示，昨日的來客數較平日高出3倍，現場購機需求以iPhone 14 Pro 256GB深紫色為最多人購買，更因特別祭出頭香民眾1元加購新品Apple Watch Series 8，排隊人潮勝如過往，「今年就相當看好iPhone 14新機系列未來的銷售成績，預估將可帶動第四季的業績。」

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在PChome上周重磅推出全台業界首創的「iPhone 訂閱方案」，首波預購訂閱活動也主要以 iPhone 14 Pro Max及 iPhone 14 Pro為主，開放預購訂閱後30分鐘內即全數額滿，其中 iPhone 14 Pro Max 榮登最搶手的機款，一舉掃下熱門訂閱前三名，而昨（16日）9點正式開跑現貨訂閱再傳捷報，前30分鐘內的申請訂閱數翻倍成長，當中又以30到40歲上班族為最大宗、占比近4成，20-30歲的年輕族群則次之，成功吸引緊追潮流、並偏好彈性靈活運用資金的新世代消費客群。