金門山外昨晚發生1起機車撞傷2名路人的事故，警方趕抵現場發現傷者之一是已退休的前縣府祕書長林德恭，因傷及頭部連夜後送台灣，接受進一步診治。

金門山外昨晚發生1起機車撞傷2名路人的事故，雙方均送醫診治。（警方提供）

警方說明，昨（16）日20時47分許，郭姓女子騎乘普通重型機車，沿金湖鎮市港路往新市圓環直行，林德恭及章姓妻子則步行於市港六路口行人穿越道，雙方於市港路發生碰撞，致林頭部受傷、章右手肘輕微擦傷，機車騎士郭女臉部及手腳擦挫傷，3人均送衛福部金門醫院就醫。

警方據報趕抵現場，迅速排除事故及疏導交通。經對機車駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，有關肇事責任警方目前正在查證中。

楊鎮浯縣長獲報立即偕縣長辦公室主任陳志斌、財政處長孫國智和縣衛生局副局長李金治等人趕到醫院探視，表達慰問和關懷之意，在急診室停留1小時，並親自護送林德恭上後送救護車後才離開。

金湖分局提醒，騎乘車輛行經路口及行人穿越道時，應減速慢行並禮讓行人，進入路口應做好速度管理、並做好減速、停、讓的準備，以確保他人及本身之安全。如未依規定禮讓行人，依《道路交通管理處罰條例》第44條，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。