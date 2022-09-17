Schroder is signing a one-year, $2.64 million deal to return to the Lakers, sources said. https://t.co/SIN6gcULEG — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2022

在今年歐洲男籃錦標賽表現相當出色的德國後衛薛洛德，17日被《The Athletic》權威記者查拉尼亞搶先爆料，將以1年264萬美元的底薪合約重返湖人打球，如此一來，很有可能迫使韋斯布魯克改打替補，不過「小皇帝」詹姆斯馬上發布IG限動歡迎，「太棒了，你能回來讓我超開心，你就是那樣的人，讓我們衝吧！」

薛洛德曾在2020-21年球季效力湖人，當時場均15.4分、5.8助攻與3.5籃板，原本湖人開出4年8400萬美元續約條件，卻遭到拒絕，結果他上季待過塞爾提克與火箭，到了今年夏天乏人問津，直到今天才宣告重返湖人懷抱，也算悔不當初。

不過薛洛德跟湖人總教練漢姆有著長年合作淵源，回顧2013到18年期間，漢姆擔任老鷹助教，薛洛德則在老鷹打球。如今有了薛洛德回歸，湖人擁有薛洛德、貝弗利、韋斯布魯克、納恩、里夫斯、隆尼沃克等後衛，也讓漢姆必須好好考慮誰該先發。

根據《紐約時報》資深記者史坦爆料，接下來湖人陣容的最終選擇落在漢姆手上，不過目前湖人內部已經開始考慮要讓韋斯布魯克改打替補的方案，前提是薛洛德與貝弗利在接下來的季前熱身賽表現保持強勢，兩人才有可能把韋斯布魯克擠到變成替補出發。