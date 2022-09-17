桃園市中壢區驚傳殺妻命案，一對才結婚1年多的夫妻常發生口角，15日疑2人爭執激烈，43歲劉姓丈夫討錢未果，竟持鈍器毆打39歲范姓妻子，昨晨發現對方失去生命跡象後，自行前往警局投案，全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦，後續將待解剖釐清死因。

警方調查，劉男15日中午在中壢住家內，因金錢因素與范女發生激烈爭吵，一氣之下竟持登山杖狂毆妻子，見對方一動也不動，原以為只是昏迷未叫救護車，豈料早已失去呼吸心跳，16日清晨發現妻子身亡後，經友人勸說，他才前往台北市大安分局投案，再轉由中壢警方偵辦。

警方獲報後，派員封鎖並勘查案發現場，發現范女躺臥在床上被棉被覆蓋，身上多處瘀傷已明顯死亡，隨即將劉男帶回，訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦，至於范女確切死因，仍有待後續解剖釐清。

據了解，曾有毒品前科的劉男從事殯葬業，與范女去年初結婚，同住在中壢一棟透天住宅，2人無子，婚後因相處問題感情失和，時常發生口角，案發前幾日，夫妻倆才在住家附近的超商爭吵，民眾報案後警方到場處理，鄰居對這對夫妻的爭執也時有所聞，豈料過沒幾天就發生如此悲劇。