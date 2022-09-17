歌后蔡琴昨(16日)晚間在台北國際會議中心開唱，65歲的她不僅歌聲依舊，幽默感也常讓觀眾莞爾一笑，昨晚她在台上爆好友陳文茜的料，笑說：「我不像陳文茜不承認自己是老女人」，引來陳文茜在臉書反擊：「誰叫她公開在演唱會現場嗆我不承認自己是老女人，我準備以下寫出一堆祕密，回嗆她。」

蔡琴昨開唱時在台上自嘲不像陳文茜不承認已經是老女人，「我（蔡琴）就是老女人，我不只要當老女人，還要當國際巨星」，陳文茜聽聞後昨晚緊急發文「回擊」，除了恭喜對方延宕兩年多的演唱會終於舉行，更爆料過去疫情不嚴重、她身體還可以時，幾個人常常一起聽音樂會，聚餐，結束後她的助理會開車一一送大家回家，第一站就是蔡琴家，而她家剛好住在總統府後方，蔡琴常常一路指揮說：「你往前開，前面就是本小姐辦公室」，最後自稱：「官邸到」，讓蔡琴多了個「蔡總統」封號。

陳文茜不捨說，別看蔡琴在台上神色自若，「演唱會前，她生了幾個怪病，包括對於歌手而言非常嚴重的耳鳴或是暈眩。有一次電話中，她哭了，原因不是因為身體不適，而是她擔心萬一自己的演唱會不能如期舉行，『團隊成員會沒有收入』。」令陳文茜說：「我相信如果她是『總統』，她會是一個憂國憂民的總統。」

最後，陳文茜說，為了「回敬」蔡琴在台上嗆她，她要寫出一堆好友的秘密，一是蔡琴為了這場演唱會戒菸保護聲帶；二是戒菸後才發現蔡琴的好身材不是運動換來的；三是蔡琴因此發福；四是蔡琴接著決定用禁食、運動等方式完成瘦身任務。

陳文茜爆完蔡琴的料，接著說其實蔡琴是世上最溫柔善良且充滿愛的人，「你們一定沒有人相信，包括我，她曾經幾次想叫我的司機下山載她，她想到山區幫我按摩」，「她心疼我生病。我知道為什麼？有回我說破時，她哭了」，陳文茜感慨：「我一生見過不少人，形形色色，有怨有愛，人性難免。蔡琴在二十歲時地位早已奠定，如今歌后角色無人能及，她卻仍然維持著這麼濃烈的初性善良，唉！」

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