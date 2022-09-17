國安局長陳明通七月初前往泰國與當地情報官員會晤，未料行程個資全遭曝光，引發外界質疑。情治人士分析，會出如此大包，主要是陳明通過去從未有國家安全相關工作經驗，但從學者直接擔任最高情報首長，心態還沒有轉換過來，把國安局長出訪當作一般旅客去泰國觀光，或者是一般公務員出國，沒有保密警覺性。

泰國向來是全球情報角力戰重要地點。大陸情治系統在當地著力相當深，但我方情治單位在泰國似乎沒學到慘痛教訓，因為我國目前被大陸吸收的最高階將領、前陸軍通資處長羅賢哲少將，就是在泰國被大陸吸收。

情治人士表示，一般而言，若是公務受泰國國家安全單位邀請訪問，泰國方面至少會「落地接待」，旅館費用應該是泰方支付，泰國情報局付錢的帳單怎麼會被洩漏出去?且陳明通進出泰國機場不是跟一般旅客走的通道，而是走公務通過，泰國機場機密畫面被曝光實在不可思議！

泰國向來是世界各國情報重地，國安局目前在全球，只有在泰國及美國派有將軍級站長或特派員，泰國站長是其一，向來都派駐少將可見得其重要性，但如今卻出大包，將難辭其究。

對此，情治界人士也透露，國安局內部目前只能保持沈默，因為如果公務行程及個資被外洩，顯示外站安全維護出了大包。但若解釋是自費去泰國私人觀光旅遊，進出機場沒有禮遇，自己花錢住旅館、遊河，又真的坐實陳明通爆出國爽玩的事實，因此只能低調保密。