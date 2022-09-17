受惠於北美地區訂單強勁，安控廠奇偶(3356)預估第4季可望比第3季好，全年本業獲利將優於去年，明年亦會比今年好，奇偶訂10月4日除息，每股配息約1.2元，本週外資連5天買超，推升奇偶股價創下今年6月9日以來新高。

美國國防授權法案(NDAA)轉單效益持續顯現，奇偶科技因深耕北美市場多年，成為受惠者，加上公司搭配AI人工智慧新產品佈局逐漸開花結果，本業營運展現強勁成長力道，不僅今年第4季營運展望樂觀，明年亦看好。

奇偶前8月合併營收為8.49億元，年增5.25%，奇偶科技表示，目前北美地區標案等客戶拉升力道強勁，歐洲地區訂單也有明顯回升，第4季營運有望比第3季好，預估上下半年營運可望延續往年趨勢45:55，全年本業獲利將優於去年，明年也會比今年好。

奇偶訂10月4日為除息交易日，預計每股配息1.2元，最後過戶日為10月5日。

奇偶業績看好，吸引外資買進，本週外資連5天買超2705張，成為推升奇偶股價創下逾3個月新高的推手。