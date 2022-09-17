據新華社報導，第19屆中國-東盟博覽會和中國-東盟商務與投資峰會16日上午在廣西南寧開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席開幕式並發表主旨演講。韓正表示，中方希望大力提升經貿合作水平，高質量實施RCEP，共同打造中國-東盟自由貿易區3.0版，

韓正表示，中國和東盟國家山水相連、利益相融、人文相通，是守望相助、風雨同舟的合作夥伴。中國國家主席習近平提出共建和平家園、安寧家園、繁榮家園、美麗家園、友好家園，為深入推進中國－東盟合作擘畫了新藍圖。中國和東盟堅持以開放合作促進互利共贏，推動雙方關係在睦鄰友好的道路上持續快速發展，已成為亞太區域合作中最為成功和最具活力的典範，成為推動構建人類命運共同體的生動例證。

韓正指出，今年是中國東盟全面戰略夥伴關係開局之年，希望雙方用好《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）實施新機遇，不斷擴大開放合作「朋友圈」，構建更為緊密的中國－東盟命運共同體。韓正提出5點倡議：

一是進一步加強戰略對接，全面落實《中國-東盟建立對話關係30週年紀念峰會聯合聲明》，建設好中國東盟全面戰略夥伴關係，探討共同落實好全球發展倡議和全球安全倡議。

二是大力提升經貿合作水平，高質量實施RCEP，共同打造中國-東盟自由貿易區3.0版，增加東盟國家優質產品特別是農產品進口，促進產業鏈、供應鏈、價值鏈深度融合。

三是扎實推進基礎設施互聯互通，高水平推動共建國際陸海貿易新通道，共同建設中國-東盟信息港，促進粵港澳大灣區和海南自由貿易港建設同中國東盟合作有機結合。

四是著力拓展綠色發展合作，加強生態環境保護、應對氣候變化、生物多樣性保護等領域合作，推動產業結構綠色升級，合作開發清潔能源，加強海洋生態系統保護和海洋資源可持續利用。

五是持續促進民心相通，加強新冠疫苗研發生產等公共衛生合作，大力推進文化、教育、青年、地方、媒體等領域交流合作，不斷夯實雙方人文相親的民意基礎。

馬來西亞總理伊斯邁爾、柬埔寨首相洪森、菲律賓總統馬科斯、寮國副總理宋賽、新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑、泰國副總理兼外長敦、越南常務副總理範平明和東盟祕書長林玉輝等通過視頻方式發表致辭。隨後，韓正宣佈博覽會開幕，並與嘉賓共同開幕。

開幕式後，韓正巡視博覽會展館，與參展企業負責人互動交流。他表示，中國堅定不移擴大對外開放，積極打造市場化法治化國際化營商環境。RCEP實施正在釋放一體化大市場潛力，為深化中國東盟合作注入強勁動力。歡迎各國企業來華投資興業，鼓勵中國企業積極拓展國際市場。希望廣大企業發現更多商機，收穫更多合作成果，為中國和地區發展作出更大貢獻。