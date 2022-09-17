藝人邵庭近年淡出演藝圈轉戰電商，雖然工作忙碌，仍不忘花時間陪伴家中毛小孩，昨（16日）外出工作時，由於需要帶著寵物直播，也確實將愛犬用繩子牽住，卻遭管理員指責「為何沒用籃子」，加上對方態度不佳，讓她感到不受尊重，氣到直呼：「常常遇到打從心底厭惡我們並帶著敵意對待的人」。

邵庭表示直播工作需要帶著毛小孩直播，沒想到才走進大樓，就被管理員質問：「怎麼沒有用籃子就走進來」，她解釋因為愛犬體型較大，但話才說一半就被打斷，只見對方插話：「不是大不大隻的問題，你要用籃子」，不禁反問：「請問大樓有規定狗狗不能落地嗎」，對方則回答：「我不知道有沒有規定」，讓她無奈表示：「如果大樓沒有規定不能落地，我這樣牽著牽繩是符合法規的吧」，未料對方反嗆：「你這樣會影響到我們的住戶，我們這邊還有小孩。」

邵庭強調被對方接連質問，並沒有覺得生氣，只是想了解大樓是否規定狗狗不能落地?如果有規定肯定把愛犬抱起來，結果管理員非但不知道有沒有規定，還指責說愛犬會嚇到住戶小孩，為此，她難掩怒火反擊對方：「非常不尊重人」，管理員則是回擊：「我怎麼知道他會不會咬人？住戶也會怕狗啊」，更強調「沒有用籃子」，邵庭則再三表示自己符合規定，也沒有影響別人，雙方各執一詞僵持近20分鐘。

邵庭因為要工作的緣故，留下工作人員與對方辯駁，但她強調既委屈又生氣，一進電梯門就大哭，不解為什麼努力做好飼主公德心時，還是遇到打從心底厭惡自己並帶著敵意的人，從頭到尾只想清楚表達立場，最後，管理員詢問主委得到的答案是「大樓沒有規定狗狗不能落地」，讓她無奈表示：「從來沒有要求這個世界人人愛狗愛貓，真的也不需要人人都愛，只希望彼此都能互相尊重。」