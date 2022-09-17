仁武警方查辦竊車案，循線找到失車。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市仁武警方日前調查一輛遭竊的小貨車，在找到失車的同時也逮捕41歲彭姓、46歲鄭姓及44歲陳姓等3名男毒蟲，在車上找到一級毒品海洛因1.2公克及注射器等。全案訊後依竊盜罪、毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

仁武分局仁武派出所日前受理水管路小貨車失竊案，警方查訪3天，調閱近百支鏡頭，鎖定嫌犯行駛路線，順利找到失車，並在車上找到一小包毒品海洛因。

在調查過程中，警方發現這輛車在北高雄與南高雄之間移動，鎖定不易，直至9月15日下午，專案小組發現此贓車回到仁武區澄觀路，立即通報線上警力攔截，於大社區和平路趁該車停等紅燈時圍捕。其中2名犯嫌聽聞警鳴器聲響，下車欲逃脫即被警員壓制逮捕。

對於車上毒品，彭姓等3人否認持有，對於怎樣購買毒品也都避重就輕，更否認偷車。警方除移送橋檢偵辦外，也呼籲小貨車的車主須做好防盜設施，像是請車廠安裝防盜斷電開關，且車輛要停放在明亮處或有監視錄影設備的地點，避免失竊。

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