國民黨台北市議員參選人楊植斗關心長者，提出「預防醫學」的觀念必須要建立。（圖／楊植斗提供）

民進黨台北市長陳時中昨（16）日到健身房參訪、觀摩格鬥術並下場「對打」，本要到場說明5面向政策，卻疑似因體驗得太嗨最後忘了說。國民黨台北市前議員羅智強子弟兵楊植斗忍不住驚呼，更諷刺道，與其讓陳一直玩，不如讓國民黨的蔣萬安來好好照顧台北市；至於陳的表現，就當成一位年近70歲老先生的「人生瀟灑走一回」。

楊植斗昨日在臉書發文表示，看到年近70的陳時中觀摩格鬥術，並與老師下場練習，玩到連團隊準備的5大政策都忘了講，他心中突然感到一絲欣慰，因為民進黨為了照顧陳這位長輩，帶著他在台北市到處玩，可謂「人生瀟灑走一回」，看到陳那麼快樂，民進黨也真是辛苦了。

楊植斗指出，但並非人人都有陳時中這樣的待遇，台北市所有長者都值得更好的照顧，蔣萬安已承諾將增加長照補助跟病床，而他也配合蔣的政策，提出預防醫學的觀念，鼓勵並補助晨間運動團體，讓長輩運動交朋友、延緩身心老化，畢竟健康的身體是一切的根本。

對此，楊植斗狠酸，愛護長輩的心，蔣萬安和楊植斗能做得更好，既然民進黨只砸錢照顧陳時中，那不如讓蔣來，未來國民黨台北市長加議員，他們一定會幫忙把像陳這樣的老人們全都照顧好，「不必擔心啦！」