前新竹市長林智堅因論文抄襲退選，已1個多月未在媒體前曝光。民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨(16)日證實，林智堅今(17日)將出席她的首場大型造勢活動，也預告2人將與總統蔡英文、黨團總召柯建銘合體。民進黨到底在打什麼算盤？有網友在批踢踢回文分析並諷刺表示，民進黨推台北市長參選人陳時中都不怕扣分了，幹嘛怕推出林智堅。

17日下午民進黨將在港南舉行百工百業後援會成立大會，為沈慧虹首場大型造勢，沈證實在她邀請下，林智堅答應會到場為她加油。此事引來諸多議論，國民黨新竹市長參選人林耕仁痛批，當初林、沈為選舉雙辭，成為落跑2人組，現在林智堅無法選桃園，才想到要回來，新竹人能接受嗎？民眾黨新竹市長參選人高虹安認為林智堅會復出，與沈慧虹長時間處在第3名有關。她說林回新竹鞏固基本票源會有加分，但論文、棒球場等爭議，仍會讓中間選民存疑。

網友則在PTT發文喊「看不懂，真的看不懂，現在民進黨還把小智拖出來輔選是什麼打法？」該網友認為林智堅現在不可能還會有票，質疑民進黨是瘋了嗎？「小智到底有什麼長處，蔡英文保他保成這樣，民進黨到底在打什麼算盤？」

對此，有網友回文分析道，拋開論文爭議，林智堅的談吐、言行、性格，確實比民進黨新北市長參選人林佳龍、陳時中這些人更受大眾喜愛，尤其是陳時中把自己當網紅，各種領域都要蹭，一直改人設，不用真誠方式展示真實的自己。反觀林智堅給人的感覺至少八年來是一致的，忠於自己特質，不為迎合他人亂改人設，而人設說穿就是種虛偽、戴著面具示人的噁心行為，民進黨很多候選人都喜歡玩這些把戲，靠花邊新聞來搏版面，「但林智堅從來沒有這樣做」。該網友感嘆表示，如果沒有論文爭議，林智堅絕對是政治檯面上最讓人覺得有格調的人。最後該網友諷刺表示，民進黨推陳時中都不怕扣分了，幹嘛怕推出林智堅？「林智堅再怎麼扣分，也扣不過陳時中這種變來變去的人啦！」