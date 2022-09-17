疫情升溫，台北市議員游淑慧昨(16日)清晨在臉書透露，「確診了」、「刀割般」的喉嚨痛，讓她覺得痛不欲生，不少網友紛紛在其臉書留言盼早日康復。她昨晚近23時許也更新現況，又吃完一次止痛藥，突然之間不痛了，也終於能發出微弱聲音。對此，新北市長侯友宜也現身留言。

游淑慧昨在臉書談到，喉嚨腫脹到連摸脖子都能感覺到發熱發腫，而且光摸脖子就會痛，使用了退燒止痛藥、清冠一號、止咳藥等等，直到晚間又吃完一次止痛藥，突然之間不痛了，也終於能發出微弱聲音，不知道是藥效短期，還是自己終於撐過了。

對此有不少藍營政治人物都紛紛在游淑慧臉書貼文底下留言，包含侯友宜表示「淑慧議員保重身體，早日康復」、台北市長候選人蔣萬安「好好調理身體！千萬別低估染疫後不適的程度，要好好休養幾天」、立委林奕華「保重身體，祝早日康復！多喝水、多休息，還有要吃維他命C喔」。