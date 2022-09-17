新冠肺炎疫情燒出兒童醫療資源問題，衛福部長薛瑞元指出，疫情期間，很多醫院，甚至連區域醫院的兒科幾乎是棄守的，一般病床幾乎無法運作，在緊急、大量患者情況下，其他科別也難以幫忙。先前薛瑞元曾預告上任後將加強兒童醫療網，他今進一步提出3重點，建立核心醫院處理重症、難症及人員訓練，各縣市成立一家醫院處理急症，以及在基層建立專責醫師制度，從寶寶出生開始follow健康狀況、疫苗施打情況。

薛瑞元今出席「新冠肺炎COVID-19對兒童及家庭之影響」研討會，致詞時表示，新冠肺炎疫情終於有要結束的跡象，已經走到最後一段，接下來就是復原的工作。對於兒童，大家關心的是這段時間有些學校必須停課、線上教學，還有兒童感染後的各方面後遺症問題，縱然疫情結束，這些問題還會存留一段時間，需要各國專業的夥伴一起幫忙解決。

「從這次疫情的發展看來，兒童醫療資源的確是有問題」。薛瑞元說，過去的資料來看，很多醫院，甚至區域級醫院，兒科幾乎是棄守，住院能縮就儘量縮，一般病床幾乎都無法運作，因為病床一縮，人力跟著縮，根本無法應付大量的需求。其他科別的醫護人員，在緊急大量的狀況下，要幫忙也很困難，舉例而言，兒童注射的時候，要好幾個人去抓，一般病房的護理師怎麼可能處理這個問題？不談醫師，光是護理就會出問題。

薛瑞元表示，對於兒童病毒的攻擊，兒科醫學會在緊急的狀況下，很快地藉由線上研討會傳播知識，不至於發生更想進一步的重症、生命損害，不過這也是因為有現代科技，新冠肺炎可以這樣處理，但萬一是其他的重症，不一定是傳染病，是否也可以這樣處理？醫學中心是否可以單獨處理罕見的兒童重症？當然靠大家的力量也許可以很快解決，但是個別醫院是否真的都有能力處理，這就是個很大的問題。

「從這次的疫情看來，兒童醫療網是脆弱的」。薛瑞元說，在我上任的時候曾提及，除了健保、疫情，也要加強兒童照顧醫療網，根據現有的計畫來加強。醫事司報告優化有3個重點，1個是建立核心醫院，要有能力去處理那些重症、難症的兒科疾病，同時負責訓練能處理的重症、難症的醫師，不一定每個次專科都能做到這一點，可藉由幾家核心醫院談妥，各自發展；

第2，對於需要處理的急症，比如早產兒這類需要可近性的，薛瑞元表示，我們可能會在各縣市成立一家醫院，要有足夠的能力處理兒科急症，不要因為轉送耽誤病情，造成死亡；

第3，在基層的部分，薛瑞元表示，將建立幼兒的專責醫師制度，從出生開始指定一個醫師，在一段時間內定期follow健康狀況、疫苗施打等等，一旦lose掉，就馬上藉由通報系統找到，「務必一個都不能少，要把他接下來」。他已經要求醫事司修正兒童照顧醫療網推動細節、擴大範圍、儘速執行，雖然預算可能很高，但他會向行政院爭取。

薛瑞元表示，兒童醫療網對我們來說太重要，萬一沒有把他做出來、做好，10年以後也許會有一個狀況，隨著老一輩的兒科醫師退休，台灣沒辦法處理兒童重症，得到重病的孩子就得送去國外就醫，這是國安議題，他不會說要先成立兒童司，而是先把醫療網搞好，基礎的工作一定要先做。