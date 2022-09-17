被封為「新疆四美」之一的佟麗婭去年5月宣布和導演老公陳思誠7年婚姻告終，佟麗婭恢復單身後，一度捲入再婚高官疑雲，但已被她發聲明否認，她上月過39歲生日，陳思誠第一時間發文，祝前妻幸福永遠，可見兩人關係依舊，而今(17日)陸媒爆出陳思誠深夜被拍在街上摟女，疑似已經有新女友。

佟麗婭過去演出《宮》、《北京愛情故事》走紅，2014年她和導演陳思誠結婚，4年前男方一度被爆偷吃，佟麗婭表態信任老公，去年520卻宣告離婚，陳思誠發文說：「2011-2020故事告一段落……你們永遠是我最愛的人，換種身份守護」，佟麗婭也呼應發文：「人間值得，未來可期，謝謝你！」，暗示兩人和平結束夫妻關係。

陳思誠被爆在深夜擁抱新女友。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

去年底網上瘋傳佟麗婭再婚高官，還有烏龍傳言指她是被高官脅迫才兩人雙雙離婚再婚，對此，佟麗婭工作室發表聲明駁斥，強調：「在沒有任何事實依據、只有一張荒謬截圖的情況下，開始有組織有規模的大肆發酵佟麗婭女士的虛假信息，工作室在第一時間已委託律師發函正當維權」，並強調佟麗婭目前仍是單身狀態，沒做過不道德的事。

上月8日佟麗婭過生日，陳思誠依舊發文替前妻慶生，引來外界好奇男方是否舊情未了，而今《娛樂圈趙大明白》報導，最近直擊陳思成和朋友聚餐，用餐結束後一名女子牽起陳思誠的手，陳思誠順勢將她擁在懷裡，兩人接著道別其他朋友，繼續牽著手逛街，看似有如男女朋友，對此，陳思誠暫未回應。