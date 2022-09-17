為了圍堵大陸晶片業發展，拜登政府出手不手軟，從晶片法案、美國號召日台韓共組「Chip 4」（晶片四方聯盟）到禁止14奈米（含）製程以下半導體設備賣給大陸、要求輝達（Nvidia）和超微停止向大陸銷售AI晶片。財信傳媒董事長謝金河表示，美方的一連串動作，與2019年僅將華為、中芯列為制裁名單不同，大陸突圍難度加高，而晶片戰爭全面開打，讓美中產業加速脫鉤，對世界經濟勢力帶來巨大影響。

美國通過台灣政策法案，備受外界矚目。謝金河在臉書發文表示，法案通過勢必為未來美中台三方關係帶來重大影響及變數，而最明顯且直接的戰場就在半導體。

他說明，從8月9日的晶片及科學法案通過，到Chip4的籌組醖釀，美國全面構築一個對中國的半導體防線，凡是接受晶片法案補貼的企業，10年之內不得在中國投資。美國也把設備輸中限制在28奈米以上的成熟製程。晶片的四方聯盟，看起來南韓仍猶豫，但為了補破網，美光立刻宣布到2030年之前投資400億美元蓋記憶體廠。

謝金河指出，構築了圍中路徑，美國商務部立即發函給科磊（KLA）、科林研發（Lam Research）及應用材料（Applied Material），要求出售14奈米製程以下設備給中國，必須取得商務部核准函。接下來又對超微（AMD）及輝達（Nvidia）的GPU及AI晶片設限，立即造成這兩家企業股價大跌。接下來又對電子自動化軟體的EDA設限，全球EDA掌握在synopsys、Cadence及西門子EDA三家公司手上，這三家企業全球市占率78%，這個管制措施出來直接打中核心，對於中國自主研發半導體，已帶來沈重壓力。

他認為，美方這幾個大動作，跟2019年以來，把中芯國際、華為等列入實體清單的點的制裁不一樣，這次限制十年不得在中國投資，設備出口也限制在含14奈米以下的製程。這場晶片戰爭，美國出手愈來愈重，中國要想突圍，難度也加高。今年台灣為了防堵中國來台挖角、偷技術，通過營業秘密法，司法機關也加緊腳步查辦。

謝金河表示，最近美國再加大力道，葉倫提出友善供應鏈（Friend Shoring），呼籲各國把供應鏈移至友善國家。拜登也提出生技登月計劃（Cancer Moonshot），要求生技產業及生物製劑產業移回美國，美中產業加速脫鉤，對世界經濟勢力帶來巨大影響。